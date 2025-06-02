الامارات | سان جيرمان بطل أوروبا بـ «الحل الجماعي» والابتعاد عن «سياسة النجوم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكن تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم انتصاراً للفرنسيين فحسب، بل لدولة قطر أيضاً، خصوصاً رئيس النادي ورئيس جهاز قطر للاستثمار، ناصر الخليفي، الذي جعل الفوز بهذا اللقب قضية شرف منذ 14 عاماً.

وفي عام 2011، ومع استحواذ جهاز قطر للاستثمار على النادي، كان الهدف المعلن لناصر الخليفي، الرجل صاحب الشبكات والعلاقات والحاضر الدائم في النادي، هو الفوز بدوري الأبطال في غضون خمس سنوات، وحينها لم يكن النادي يشبه بأي حال نسخة 2025، وكان كل شيء لايزال قيد البناء.

مرّ النادي بمراحل عدة أبرزها، في السنوات الأخيرة، ضم الثلاثي الشهير الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، وكيليان مبابي، وهي مرحلة تُعد فشلاً رياضياً، لكنها كانت نجاحاً اقتصادياً مذهلاً، من حيث التذاكر والمبيعات والقمصان وغيرها. أما الموسم الحالي فقد شهد نهاية سياسة النجوم وبداية عصر اللعب الجماعي.

وخلال هذه السنوات، لم يتوقف الخليفي عن تكرار مقولته الشهيرة في المقابلات والمداخلات الإعلامية: «باريس سيفوز بالكأس ذات الأذنين الكبيرتين».

وللمفارقة، فإن الموسم الذي قل فيه الضغط على الفريق بالتصريحات الإعلامية، هو نفسه الموسم الذي فاز فيه النادي بالثلاثية التاريخية: دوري الأبطال، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا.

ويقول جهاز قطر للاستثمار إنه استثمر 1.4 مليار يورو في مشروع باريس سان جيرمان، لكن بالنسبة للخليفي وقطر، فإن الوقت والمال والخروج المتكرر في دوري الأبطال سابقاً تبدو ضئيلة، مقارنة برفع النادي إلى قمة الكرة الأوروبية، وكتابة اسمه في تاريخ الكرة الفرنسية والقارية.

وقال مصدر مقرّب من الخليفي: «هل كان شراء النادي يستحق كل هذا؟ بلاشك، بالنظر إلى العائد الاستثماري الهائل»، فقد ارتفعت قيمة النادي من 70 مليون يورو في 2011 إلى 4.2 مليارات يورو في ديسمبر 2023، عند بيع حصة من أسهمه لشركة الاستثمار الأميركية «أركتوس».

وأضاف المصدر: «إذا نظرنا إلى الجانب الرياضي (أربعة نصف نهائيات في آخر ست سنوات، وألقاب محلية عدة)، والمالي (800 مليون يورو من الإيرادات السنوية)، والسمعة والبنية التحتية، مثل مركز تدريبات باريس سان جيرمان، وتحديث ملعب بارك دي برانس، فإن النمو تحت قيادة جهاز قطر للاستثمار كان هائلاً».

• الفريق الباريسي بلغ 4 نصف نهائيات أوروبية آخر 6 سنوات، وحصد الألقاب الفرنسية.