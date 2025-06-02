الامارات | قتيلان و559 موقوفاً في احتفالات باريس بدوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتِل شخصان واعتُقل 559 شخصاً بعدما خرج آلاف من مشجعي باريس سان جيرمان إلى شوارع العاصمة الفرنسية، أول من أمس، للاحتفال بفوز ناديهم بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وبينما احتفل أغلب المشجعين بسلام، أفادت شرطة باريس باندلاع مناوشات بين المشجعين بالقرب من شارع الشانزليزيه في المدينة وملعب بارك دي برانس، حيث تجمع 48 ألف مشجع لمشاهدة فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي 5-0، في المباراة النهائية في ميونيخ على شاشات عملاقة.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأنه تم تنفيذ أكثر من 500 عملية توقيف، أسفرت عن 320 حالة احتجاز على ذمة التحقيق، بينها 254 في العاصمة.

وأفادت الشرطة بأن شاباً يبلغ 17 عاماً قُتل نتيجة طعنة بسكين، ليل السبت، في مدينة داكس في إقليم لاند، ولايزال الجاني فاراً، بحسب ما أفادت به النيابة العامة، قبل أن يُعلن عن مقتل رجل لاحقاً.

وقالت القاضية المناوبة مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة «سود ويست» المحلية: «توفي قاصر يبلغ 17 عاماً خلال الليل، متأثراً بجروحه في مستشفى داكس»، مضيفة: «وقع الحادث خلال احتفالات تتويج باريس سان جيرمان، لكن لا يمكن تأكيد ما إذا كان هناك ارتباط مباشر أو ما إذا كان الضحية أو الجاني من المشجعين في الوقت الحالي».

وتعرض الشاب للطعن مرات عدة، بعد وقت قصير من نهاية المباراة «خلال الاحتفالات»، لكن النيابة أوضحت أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بنهائي دوري الأبطال، وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقاً في جريمة قتل.

وأعلنت الشرطة لاحقاً مقتل رجل كان على دراجة نارية في الدائرة الـ15 من العاصمة باريس، صدمته سيارة وتوفي متأثراً بجراحه.

وفي حادث آخر، قالت الشرطة إن سيارة اندفعت باتجاه مشجعين كانوا يحتفلون بفوز سان جيرمان في مدينة غرونوبل جنوب شرق فرنسا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، اثنان منهم إصابتهم خطرة، وأوضحت الشرطة أن جميع المصابين من عائلة واحدة.

وقالت الشرطة في بيان: «كان مثيرو الشغب في الشانزليزيه يسعون إلى إثارة حوادث واشتبكوا مراراً مع الشرطة بإلقاء ألعاب نارية كبيرة وأشياء أخرى».

ومع ذلك، عبّر المشجعون في الغالب عن فرحتهم بالغناء والرقص في الشوارع، وأطلقت السيارات العنان لأبواقها، بعد فوز فريقهم باللقب لأول مرة في تاريخه.