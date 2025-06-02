الامارات | مسفر: كوزمين يملك أدوات الفوز على أوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، الدكتور عبدالله مسفر، إن مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، يملك الأدوات والعناصر التي تُمكنه من الفوز على نظيره الأوزبكي رغم صعوبة المواجهة المرتقبة، الخميس المقبل، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة قبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشدداً على أهمية معالجة الثغرات الدفاعية التي كانت قد تسببت في خسارة المنتخب خلال مباراة الذهاب (0-1).

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «إن فرصة تأهل المنتخب إلى المونديال قائمة وبأقدام لاعبي المنتخب، ويجب عدم التفريط فيها، إذ لا خيار أمام المنتخب سوى الفوز على منتخب أوزبكستان وقيرغيزستان، وانتظار أن يحقق المنتخب القطري الفوز على أوزبكستان في الجولة الأخيرة للتصفيات، ما يضمن لـ(الأبيض) حصد بطاقة التأهل المباشر للمونديال».

وأضاف: «اللاعبون الذين اختارهم كوزمين يُعدّون أفضل العناصر الموجودة على الساحة حالياً والأكثر جاهزية، ويجب خوض المباراة المرتقبة بطريقة لعب متوازنة بين الدفاع والهجوم».

وأضاف: «مباراة أوزبكستان صعبة، لكن المنتخب بإمكانه التفوق، كونه يملك عناصر مميّزة من اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة الجديدة وجميعهم من المؤثرين، وهذا يخلق جواً تنافسياً بين اللاعبين، إذ يوجد حالياً في المركز الواحد اثنان إلى ثلاثة نجوم، ما يدعم خيارات المدرب خلال المباريات».

وأوضح مسفر: «ميزة كوزمين هي معرفته التامة باللاعبين، لذلك فإن نظرته تختلف عن نظرة أي مدرب آخر يشاهدهم عن طريق الشاشات أو عن بُعد».

وبدأ المنتخب، أمس، المرحلة الأخيرة من الإعداد للمباراة بخوض معسكر مغلق بنادي الجزيرة في أبوظبي، وسيؤدي تدريباته اليومية هناك حتى موعد اللقاء، وسط أجواء إيجابية كبيرة في أوساط اللاعبين.

وعن الطريقة الأمثل التي يمكن أن يتعامل بها كوزمين خلال مباراة أوزبكستان، قال مسفر: «المنتخب لم يتعامل مع مباراة الذهاب أمام أوزبكستان بشكل جيد، لغياب التأمين الدفاعي، لذلك فإن كوزمين مطالب بمعالجة هذا الجانب قبل مواجهة الخميس».