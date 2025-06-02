الامارات | صيف ساخن في الوصل.. و3 مدربين على طاولة إدارة الكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر اللاعب البيروفي، ريناتو تابيا، دبي بعدما انتهى من الإجراءات الخاصة بتعاقده مع الوصل لمدة موسمين قادمين، تمهيداً للالتحاق بمنتخب بلاده، استعداداً لخوض مباراتي كولومبيا والإكوادور ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعود ريناتو تابيا إلى دبي مجدداً، نهاية يونيو الجاري، للانخراط في تحضيرات فريق الوصل استعداداً للموسم الجديد.

وفي شأن آخر، تُكثف شركة كرة القدم في نادي الوصل اجتماعاتها لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم من جديد، وتحديد احتياجاته في الموسم الجديد.

ويتصدر المدرب الأجنبي أولويات عمل الإدارة للانتهاء من التعاقد معه، إذ تعكف شركة كرة القدم على دراسة العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين للمفاضلة بينهم، تمهيداً للاستقرار على اسم المدرب الجديد الذي سيخلف الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، الذي رحل بصورة رسمية عن النادي بنهاية الموسم المنصرم.

وانحصرت اختيارات الوصل في ثلاثة مدربين، من بينهم البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي سابقاً، على الرغم من تأكيدات وسائل إعلام في قطر أنه في طريقه لتدريب أحد الأندية هناك.

وكانت صحيفة أبولو البرتغالية قد أكدت، في وقت سابق، أنه تم التواصل بين إدارة الوصل والمدرب لويس كاسترو عبر مكالمات «زوم».

ويستعد الوصل لصيف ساخن لتصحيح أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن خرج خالي الوفاض من الموسم الماضي، حيث أعلن الحساب الرسمي للنادي الاستغناء عن مجموعة من اللاعبين في مقدمتهم المدافع الكوري، سيونغ هيون، والمهاجم البرازيلي جواو بيدرو، إضافة إلى كايو كانيدو، وجيرونيمو بوبليتي، وألكيسيس بيريز، إضافة إلى عدم تفعيل عقد لاعب العين جوناتاس سانتوس الذي أعير من العين في الموسم الماضي، في وقت لازال فيه الغموض يحيط بمستقبل المدافع المغربي سفيان بوفتيني، وإن ظهرت مؤشرات بشأن تمديد عقده لمدة موسم واحد.