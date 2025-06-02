شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يمطر شباك الأهلى بسداسية وينتزع كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 2 يونيو عام 1944، حقق الزمالك "فاروق آنذاك" أكبر فوز فى تاريخ المباريات النهائية لمسابقة كأس الملك "كأس مصر حاليا"، بعد فوزه على الأهلى بستة أهداف دون رد.

سجل محمود حافظ زقلط ثلاثة أهداف، والصاعد محسن السميحى هدفين، وعبد الكريم صقر هدفا، وجاء تشكيل الزمالك فى المباراة النهائية مكونا من: يحيى الحرية إمام، سعيد العربى، جلال قريطم، حنفي بسطان، أنور البشبيشى، عبد الرحيم شندى، عمر شندى، محمود حافظ زقلط، مصطفى كامل طه، عبد الكريم صقر، ومحسن السميحى.

بينما ضم تشكيل الأهلى كلا من: كمال حامد، كامل عطية، محمود حمدي كروان، وديع عجوة، مصطفي علواني الكسار، محمود الميهلمي، منير حافظ، محمد الجندي، أحمد مكاوي، صالح الصواف، حسين مدكور.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعربيا فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ81 بطولة محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.