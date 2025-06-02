شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي بن رمضان يظهر فى مران الأهلي اليوم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

يظهر التونسى محمد على بن رمضان، نجم الأهلي الجديد، في مران الفريق للمرة الأولى اليوم الاثنين استعداداً لكأس العالم للأندية.

وتعاقد الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي فرينكفاروزي المجري.



وبدأ الأهلي مساء السبت الماضى الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية، وتدرب الفريق في السادسة مساءً تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد ريبيرو للمرة الأولى عقب تنصيبه بشكل رسمي مساء الخميس لمدة عامين.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على فترتين على أن يتدرب مرة واحدة غداً الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة يوم الأربعاء وهو نفس يوم السفر إلى أمريكا.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو الجاري استعداداً لهذه البطولة العالمية.