شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الزمالك لاستعادة أمجاد الصالات والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادي الزمالك لوضع خطة لاستعادة أمجاد ألعاب الصالات مجددا فى الموسم المقبل، بعد موسم منقضى شهد إخفاقا ملحوظا للفرق على صعيد كرة اليد والسلة والطائرة.

ويرصد الخليج 365 خطة الزمالك لاستعادة ألعاب الصالات كالتالى:

يدرس مسئولو نادي الزمالك بقوة قرار عدم إشراف أي عضو مجلس إدارة على لعبة جماعية خلال المرحلة المقبلة، مع مطالبة النشاط الرياضي بتقديم تصور لوضع خطة لتصحيح الأوضاع.

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كما استقر المجلس بشكل كبير على تعيين مدير فني مصري لفريق رجال كرة اليد، والأقرب حسين زكي الذي يرحب بالمهمة مجددا.

كما يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لإبرام صفقات سوبر خلال المرحلة المقبلة على صعيد جميع اللعبات الجماعية، وفقا لاحتياجات الفرق من دعم مراكز، فى ظل الإصابات التي يشهدها الفرق سواء علي صعيد كرة اليد أو كرة السلة.