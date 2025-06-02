شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد صن داونز.. فيستون ماييلي يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحتفل فريق بيراميدز، بالتتويج بكأس دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وسجل نادي بيراميدز اسمه بأحرف من نور فى سجلات كرة القدم الأفريقية، بعدما أصبح رابع نادٍ مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الأهلى والزمالك والإسماعيلي.

هذا الإنجاز الذى حققه بيراميدز لا يعكس فقط قوة الأندية المصرية وتنافسيتها، بل يؤكد أيضًا على الهيمنة الكروية لمصر على مستوى القارة الأفريقية.