شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الزمالك يرهق عبدالله السعيد.. وبن شرقى أفضل صفقات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق ، أن الزمالك يرهق عبد الله السعيد من خلال مشاركته فى المباريات من البداية ، فمن المفترض ألا يشارك فى جميع المباريات وعند المشاركة لا تكون من بداية المباراة.

وقال وليد صلاح الدين لبرنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت أن عبدالله السعيد لاعب كبير ولديه خبرة ويعرف المطلوب منه فى المباريات، فالاعتماد عليه طوال المباريات ومن بداياتها يعرض اللاعب للارهاق ولن يحقق الفريق هدفه، ولدينا مثال أفشة فى الأهلي عندما يشارك يحقق الفوز لفريقه، سواء شارك 10 دقائق أو أكثر أو أقل لذلك على الأجهزة الفنية ألا ترهق اللاعب حتى يحقق المطلوب منه.

وتطرق صلاح الدين إلى تجديد عقد السعيد مع الزمالك حيث قال: "من الناحية المالية عندما يذهب اللاعب إلى الـ 30 من عمره يتم التجديد بمبلغ معين ولكن لكل ناد ظروفه التى يتعامل بها.

واختار صلاح الدين، أشرف بن شرقى من بين صفقات الأهلي فى الفترة الأخيرة، حيث أشار أنه مختلف عن باقى اللاعبين ومن بينهم تريزيجيه، لان بن شرقى له طريقة لعب واداء مختلف ، ويستطيع أن يضمن فوز الفريق.