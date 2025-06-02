شكرا لقرائتكم خبر عن أوكلاند وأهلى جدة في طريق بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح بيراميدز ثاني فريق مصري يشارك في كأس إنتركونتيننتال 2025، بعد النادي الأهلي في النسخة الماضية "المستحدثة" من البطولة.

يستهل فريق بيراميدز المصري مشواره في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول، على ملعب الدفاع الجوي.

لم يتم الكشف عن المواعيد الرسمية لمواجهات البطولة بعد، ولكن يُتوقع أن تُقام هذه المباراة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على غرار النسخة السابقة من البطولة، ما لم يتم تأجيلها إلى مطلع عام 2026 بعد بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية.

وفي حال تمكن بيراميدز من تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية أمام بطل أوقيانوسيا، سيتأهل لمواجهة قوية أمام أهلي جدة السعودي في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.

واحتفل فريق بيراميدز، بالتتويج بكأس دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وسجل نادي بيراميدز اسمه بأحرف من نور فى سجلات كرة القدم الأفريقية، بعدما أصبح رابع نادٍ مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الأهلى والزمالك والإسماعيلي.

هذا الإنجاز الذى حققه بيراميدز لا يعكس فقط قوة الأندية المصرية وتنافسيتها، بل يؤكد أيضًا على الهيمنة الكروية لمصر على مستوى القارة الأفريقية.