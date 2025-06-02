شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: بيراميدز حقق إنجازًا.. والشناوى قصر فى حق نفسه والان مع تفاصيل الخبر

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق أن فوز بيراميدز ببطولة دورى أبطال أفريقيا إنجاز يرتقى للإعجاز، حيث أن الفريق يجهز نفسه منذ 3 سنوات أو أكثر ليكون بطل أفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات لبرنامج ملعب اون الذى يذاع على قناة اون سبورت أن أحمد الشناوى حارس الفريق لاعب موهوب لكنه قصر فى حق نفسه فترة من الزمن وابتعد عن المنتخب لكنه عاد بشكل أفضل واستعاد مستواه.

وفيما يخص رمضان صبحى فهو لاعب يبحث عن البطولات والهودة للمنتخب من بوابة بيراميدز ، وفيما يخص الشيبى فهو لاعب مميز.

وتوج بيراميدز ببطولة دورى ابطال افريقيا على حساب صن داونز بعد الفوز فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد.