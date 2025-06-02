شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضى بدجلة: عمر مرموش فخر لنا.. وانتظروا مواهب أخرى فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكرواتى ماريو ديسبوتوفيتش المدير الرياضي لكرة القدم بنادي وادي دجلة، بما يقدمه الدولى المصرى عمر مرموش لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى مؤكدا أنه فخر لكل منظومة وادى دجلة.

وقال الكرواتى ماريو ديسبوتوڤيتش فى تصريحات لـ"الخليج 365": "فخورون جدا بما قدمه عمر مرموش فى الدورى الألمانى والإنجليزى كرمز لهذا النادى، وهو قدوة لكل الناشئين فى الفريق ونتطلع لإعادة هذه التجربة فى القريب".

وأضاف المدير الرياضى بدجلة: "هناك لاعبون على مستوى عالٍ فى الوقت الحالى داخل وادى دجلة، لن أذكر أسماءهم فى الوقت الحالى حتى لا تطاردهم الوكلاء، وهى مسألة وقت والناس كلها هتتحدث عنهم بسبب أدائهم المميز".

وتوج الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2024 في مرمى بورنموث.