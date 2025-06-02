الامارات | «طيران الإمارات» شريكاً رسمياً لنادي العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات» ونادي العين لكرة القدم، أمس، عن شراكة جديدة تصبح بموجبها «طيران الإمارات» شريكاً رسمياً للنادي، وتأتي هذه الشراكة في وقت يحتفل نادي العين بإنجاز تاريخي بتأهله للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وسيخوض النادي منافسات البطولة العالمية، التي تنطلق في 14 يونيو، بالولايات المتحدة الأميركية، كما ستصبح «طيران الإمارات» شريك الطيران الرسمي للنادي خلال موسم 2025-2026.

وذكر بيان صحافي لـ«طيران الإمارات» أن «هذه الشراكة تؤكد التزام (طيران الإمارات) المتواصل بدعم الرياضة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية الكبرى والأندية الاحترافية، حيث أسهمت الأنظمة الكروية المتطورة بالدولة في صقل المواهب الاستثنائية، ومنحت الأندية منصة للتألق في الساحة الدولية».

وخلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، سيظهر شعار «طيران الإمارات» على أكمام قميص التدريب الخاص بنادي العين، وكذلك على الجزء الخلفي من قمصان التدريب خلال جميع المباريات المحلية والدولية، بدءاً من الموسم المقبل، كما ستحظى «طيران الإمارات» بحضور بارز على لوحات الإعلانات خلال المباريات التي تُقام على ملعب هزاع بن زايد في العين، إلى جانب حقوق ترويجية وفرص إعلانية رقمية عبر منصات النادي الإعلامية، إضافة إلى حقوق الضيافة والوصول إلى اللاعبين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع نادي العين في هذه المرحلة التاريخية من مسيرته، مع مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، واستمرار التعاون خلال الموسم المقبل، حيث تُجسّد هذه الشراكة التزامنا المتواصل بدعم الحركة الرياضية في الدولة، وتعزيز حضور (طيران الإمارات) في الساحة الرياضية الوطنية».

وأضاف سموه: «لا تقتصر هذه الشراكة على البعد التسويقي، بل تنسجم مع رؤيتنا الاستراتيجية في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز التبادل الرياضي والثقافي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لكرة القدم، ووجهة تحتضن كبريات الفعاليات والبطولات الرياضية على أعلى المستويات».

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم: «نفخر في نادي العين ممثل الدولة في كأس العالم للأندية 2025، بأن يُقرن اسم (الزعيم) بـ(طيران الإمارات)، إحدى أبرز المؤسسات الوطنية التي بلغت مرتبة ريادية تُجسد أرقى مفاهيم التميز المؤسسي، وتسهم في نقل صورة الإمارات الحضارية إلى العالم بلغة التفوق والابتكار. وتُضفي هذه الشراكة على مشاركتنا العالمية بعداً أعمق من الانتماء والمسؤولية».

وأضاف: «حضور اسم (طيران الإمارات) إلى جانب أكبر أندية العالم يُجسد ريادة إماراتية واضحة، ويُكرّس حضور الدولة في المحافل الدولية، ليس فقط كمشارك، بل كقوة مؤثرة تُسهم في صياغة المشهد الرياضي العالمي».

وأكمل: «هذه الشراكة تمثّل تجسيداً عملياً للتكامل الوطني، وتؤكد أن النجاح الرياضي لا يُبنى بنتائج الميدان فقط، بل بتحالفات استراتيجية تعزز مسيرة التطور. ونحن في نادي العين نلتزم بأن نكون سفراء جديرين، نحمل رسالة الوطن بقيمه الأصيلة، ونمثّله بما يليق بمكانته بين الأمم على كل الصعد».

وإلى جانب هذه الاتفاقية الجديدة مع نادي العين، تُعدّ «طيران الإمارات» أيضاً راعياً رسمياً لدوري أدنوك للمحترفين، الذي يضم 14 نادياً تتنافس على اللقب المحلي، ويشمل بطولات مخصصة للفئات العمرية المختلفة، إضافة إلى بطولات الكؤوس المحلية والتصفيات القارية.