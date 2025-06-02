دوري أبطال إفريقيا: بيراميدز يكتب التاريخ ويتوج باللقب للمرة الأولى

الرياص - اسماء السيد - القاهرة : توج بيراميدز المصري بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 2 1 في مباراة الإياب الأحد على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا السبت الماضي قد انتهت بالتعادل 1 1 ليفوز بيراميدز بنتيجة 3 2 بمجموع المباراتين ويحصد لقب البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأفريقية لأول مرة.

وسجل الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (24) وأحمد سامي (56) لبيراميدز مقابل إكرام راينرز (75) لماميلودي صنداونز.

وأصبح بيراميدز رابع ناد مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الأهلي (12 لقبا آخرها 2024) والزمالك (5 ألقاب آخرها 2002) والإسماعيلي (أول المتوجين في 1969).

ويخوض بيراميدز مباراة الكأس السوبر الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، كما يشارك في بطولة كأس الانتركونتيننتال ممثلاً للقارة الإفريقية، وضمن كذلك مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2029.

بدأت المباراة بهدوء من كلا الفريقين، وكانت أولى محاولات بيراميدز في الدقيقة 16 بتسديدة بعيدة المدى من أحمد عاطف "قطة" أمسك بها حارس مرمى صنداونز رونوين ويليامز بثبات.

وتقدم بيراميدز حين أرسل عاطف كرة عرضية أبعدها دفاع صنداونز بشكل خاطئ لتصل أمام ماييلي الذي سدد كرة مباشرة سكنت شباك ويليامز لتعلن تقدم أصحاب الأرض (24).

وقبل نهاية الشوط الأول أنقذ أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز فريقه من هدف التعادل بعد انفراد تام من تاشريك ماتيوز لاعب صنداونز لكن الشناوي تصدى للكرة ببراعة لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون مقابل.

في بداية الشوط الثاني استدعى حكم الفيديو المساعد حكم المباراة لاحتمالية وجود بطاقة حمراء على مدافع بيراميدز محمود مرعي الذي أعاق إكرام راينرز لاعب صنداونز وهو في طريقه للانفراد بالمرمى لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وأضاف احمد سامي الهدف الثاني لبيراميدز بعد ركلة حرة مباشرة ارسلها المغربي محمد الشيبي عرضية قابلها سامي برأسية قوية سكنت الشباك ليضاعف تقدم بيراميدز ويقربه أكثر من اللقب التاريخي (56).

ضغط لاعبو ماميلودي صنداونز بقوة سعياً وراء العودة في المباراة، وفي الدقيقة 75 أرسل البرازيلي لوكاس ريبيرو كرة داخل منطقة جزاء بيراميدز أخطأ احمد سامي في ابعادها لتصل أمام راينرز الذي سدد كرة سكنت شباك الشناوي ليقلص الضيوف الفارق.