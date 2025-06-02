شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قطة: تتويج بيراميدز مستحق.. وسنقاتل أمام الزمالك لحصد لقب الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة دوري ابطال افريقيا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء بعد مجهود شاق على مدار موسم كامل.

وقال قطة في تصريحات تلفزيونية :"ربنا كلل تعبنا طوال الموسم، والمجهود الذي بذلناه لم يذهب هباءً ونجحنا في التتويج بأفضل بطولة في القارة، وهو إنجاز كبير نعتز به جميعًا".

وكشف اللاعب عن دور المدير الفني كرونوسلاف يورتشيتش في عودته للفريق قائلًا:"المدرب يورتشيتش طلب عودتي شخصيًا، ورفض تمديد إعارتي لأي نادٍ آخر. هذه الثقة كانت وراء تألقي ونجاحي هذا الموسم".

واختتم قطة تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة:"نستعد بكل قوة لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، وسنقاتل لحصد اللقب وإسعاد جماهيرنا التي دعمتنا في كل خطوة".

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".