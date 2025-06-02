شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنى بيراميدز بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب بالتهنئة لنادي بيراميدز ومجلس إدارته، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالتوفيق لنادي بيراميدز في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين.

ويؤكد مجلس الزمالك أن تتويج بيراميدز باللقب، جاء عن استحقاق لبطولة شهدت منافسة شريفة، وأداءً قويا قدمه لاعبوه في البطولة، مما يعكس حجم المجهود الكبير المبذول من الفريق.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.