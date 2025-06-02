شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيراميدز فى مشوار التتويج بدورى أبطال أفريقيا.. 10 انتصارات وخسارتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على صن داونز الجنوب أفريقيى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، يفوز بمجموع المباراتين "3 /2" ويتوج باللقب.

أرقام بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا

خاض فريق بيراميدز 16 مباراة فى مشواره نحو اللقب الأول فى دورى أبطال أفريقيا، حقق خلالها 10 انتصارات و4 تعادلات وخسر مباراتين فقط خلال مشواره أمام الترجى والجيش الملكى.

وبدأ بيراميدز مشواره فى دوري أبطال أفريقيا كالتالى:

الدور التمهيدي الأول: فاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري 6-0 ذهاباً و3-1 إيابا

الدور التمهيدي الثاني: التعادل مع الجيش الرواندي 1-1 في مباراة الذهاب، الفوز في لقاء العودة على الجيش الرواندي 3-1.

دور المجموعات، بدأ بيراميدز المجموعات بالفوز على ساجرادا اسبيرانسا 5 /1، ثم التعادل مع دجوليبا سلبيا، قبل أن يخسر من الترجى في تونس بثنائية نظيفة، ورد بيراميدز بالفوز على الترجى 2 /1 في القاهرة، قبل الفوز على ساجرادا اسبيرانسا بهدف نظيف، ويختتم دور المجموعات باكتساح دجوليبا بسداسية نظيفة.

ربع النهائي:

فاز في الذهاب على الجيش الملكي المغربي 4-1، قبل أن يخسر في الإياب أمام الجيش الملكي المغربي 2-0.

نصف النهائي: تعادل في الذهاب أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 0-0، فاز في الإياب على أورلاندو بايرتس 3-2.

ذهاب النهائى: تعادل مع صن داونز 1-1 فى بريتوريا

إياب النهائى: فوز بيراميدز 2 / 1 فى القاهرة

حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

نجح فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك صن داونز، بالدقيقة 24 بعد خطأ من كيكانا مدافع الفريق الجنوب أفريقي، وبعد الهدف كثف صن داونز الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن بيراميدز نجح فى السيطرة على مجريات المباراة.

وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كاد يسجل موداو هدف التعادل لصن داونز، إلا أن أحمد الشناوى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه.

وفى الدقيقة 56 سجل أحمد سامى هدف بيراميدز الثانى بضربة رأس متقنة، بعد تمريرة من محمد الشيبى نفذها من كرة ثابتة، ونجح أحمد الشناوى فى التصدى لكرة ثابتة خطرة كادت أن تهدد مرمى بيراميدز.

فى الدقيقة 75 سجل راينرس لاعب صن داونز هدف تقليص الفارق لفريقه، لتشتعل المباراة، ويجرى بيراميدز أول تبديلاته بخروج رمضان صبحى ودخول إبراهيم عادل.

استمر ضغط صن داونز بشكل كبير، وفى الدقيقة 89 دخل أحمد توفيق بدلاً من محمد الشيبى لتأمين الدفاع، واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، ودخل على جبر بدلاً من فيستون ماييلى.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.