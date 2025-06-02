شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: رمضان صبحي كان يقاتل للفوز باللقب.. وجددت عقدي موسمين مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود عبد العاطي دونجا لاعب فريق بيراميدز، عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "تتويجي بدوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز تعريضا لمشروعي الذي فضل مع الونش مدافع الزمالك".

وأضاف دونجت في تصريحات تلفزيونية: "الجماهير التي حضرت المباراة كانت تدعمنا بقوة أمام صن داونز، رمضان صبحي كان يقاتل وجميع اللاعبين على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "التعصب مرفوض وكرة القدم مكسب وخسارة وأتمنى القضاء على التجاوز في حق الأندية واللاعبين، حصلنا على اللقب بعد تعب موسم طويل، مستمر مع الفريق وجددت عقدي لمدة موسمين".

واحتفل فريق بيراميدز، بالتتويج بكأس دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وسجل نادي بيراميدز اسمه بأحرف من نور فى سجلات كرة القدم الأفريقية، بعدما أصبح رابع نادٍ مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الأهلى والزمالك والإسماعيلي.

هذا الإنجاز الذى حققه بيراميدز لا يعكس فقط قوة الأندية المصرية وتنافسيتها، بل يؤكد أيضًا على الهيمنة الكروية لمصر على مستوى القارة الأفريقية.