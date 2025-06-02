شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بيراميدز وفرحة التتويج بكأس بطولة أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

احتفل لاعبو بيراميدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

عبر كرونسلاف يوريشيتش، مدرب فريق بيراميدز، عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن التتويج هو "مكافأة للجميع وللعمل الجماعي".

وفي تصريحاته عقب المباراة، أشار يوريشيتش إلى أن فريقه "فعل هذا الأمر واستطاع التتويج" بفضل الجهود المشتركة ، أشاد المدرب بالجماهير التي حضرت المباراة، قائلاً: "كان هناك كثير من الجماهير اليوم، وطلبت دعم الفريق وأشكرهم على تواجدهم، هذه الطاقة ساعدت اللاعبين".