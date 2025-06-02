شكرا لقرائتكم خبر عن مروان سرحان يحتفظ بالـ"شبكة" بعد تتويج الأهلى بسوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 10:35 م

حرص مروان سرحان لاعب فريق سلة الأهلي على الاحتفاظ بشبكة المباراة بعد تتويج فريقه ببطولة السوبر على حساب الاتحاد السكندرى بنتيجة 59-64.

وقام سرحان بعد نهاية المباراة بقطع الشبكة وتمزيقها حيث قطعها بالمقص للاحتفاظ بها كنوع من الذكرى.

وتوج الاهلى بسوبر السلة بنتيجة 59-64 على حساب الاتحاد ، بعد ان سيطر على المباراة والفترات الاربعة ، ليحصد ثانى بطولة بعد لقب دورى المرتبط لهذا الموسم امام الاتحاد السكندرى أيضا.

كان الزمالك توج ببرونزية المركز الثالث على حساب سبورتنج باللقاء الذى جمع بينهما الأسبوع الماضي.