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شكرا لقرائتكم خبر عن مروان سرحان يحتفظ بالـ"شبكة" بعد تتويج الأهلى بسوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأحد، 01 يونيو 2025 10:35 م
حرص مروان سرحان لاعب فريق سلة الأهلي على الاحتفاظ بشبكة المباراة بعد تتويج فريقه ببطولة السوبر على حساب الاتحاد السكندرى بنتيجة 59-64.
وقام سرحان بعد نهاية المباراة بقطع الشبكة وتمزيقها حيث قطعها بالمقص للاحتفاظ بها كنوع من الذكرى.
وتوج الاهلى بسوبر السلة بنتيجة 59-64 على حساب الاتحاد ، بعد ان سيطر على المباراة والفترات الاربعة ، ليحصد ثانى بطولة بعد لقب دورى المرتبط لهذا الموسم امام الاتحاد السكندرى أيضا.
كان الزمالك توج ببرونزية المركز الثالث على حساب سبورتنج باللقاء الذى جمع بينهما الأسبوع الماضي.
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