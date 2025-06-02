شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى: حققنا إنجازا تاريخيا.. وثقتنا بأنفسنا قادتنا للقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الرحمن مجدي، لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته الغامرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، قائلا: "حققنا بطولة إفريقيا للمرة الأولى مع ناد تأسس حديثًا ولم يفز سوى ببطولة كأس مصر".

وأضاف مجدي في تصريحات تلفزيونية مؤكدًا على ثقته في إمكانيات فريقه: "من أول يوم لي في بيراميدز وأقول إننا سننافس هذا الموسم على كل البطولات لأن قائمة اللاعبين قوية جدًا ولدينا فريقين وليس فريق واحد".

واختتم اللاعب تصريحاته مشيدًا بالروح التي سادت داخل الفريق: "لدينا ثقة في أنفسنا واحترمنا المنافسين طول البطولة ولذلك استطعنا الفوز باللقب". تعكس هذه التصريحات الطموح الكبير الذي امتلكه الفريق منذ بداية الموسم، والذي تُرجم في النهاية إلى إنجاز تاريخي.

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".