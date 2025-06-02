شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز أول فريق يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بتصميمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تمكن فريق بيراميدز من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ليكون أول فريق في القارة السمراء يتوج باللقب القاري في نسخته الجديدة بعد تغيير تصميم الكأس في الموسم الحالي.

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.