شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين يرفع علم فلسطين خلال احتفالات بيراميدز بأول لقب أفريقي ..صور والان مع تفاصيل الخبر

ظهر علم دولة فلسطين المحتلة خلال احتفالات فريق بيراميدز بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، حيث حرص مهند لاشين على رفع علم أرض الصمود خلال الاحتفال بلقب الأميرة السمراء.

حجز فريق بيراميدز مكانا له فى كأس العالم للأندية عام 2029 لأول مرة فى تاريخه، بعد تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا بالفوز على صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وضمن فريق بيراميدز التواجد فى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2029، ليكون ثانى نادى مصرى يشارك فى كأس العالم للأندية بعد النادى الأهلى الذى شارك فى 9 نسخ ويستعد للمشاركة العاشرة فى تاريخه.

حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (16)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (17)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (18)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (19)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (20)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (21)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (22)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (23)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (24)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (25)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (26)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (27)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (28)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (29)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (30)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (31)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (32)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (33)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (34)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (35)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (36)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (37)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (38)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (39)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (40)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (41)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (42)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (43)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (44)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (45)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (46)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (47)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (48)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (49)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (50)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (51)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (52)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (1)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (2)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (3)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (4)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (5)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (6)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (7)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (8)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (9)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (10)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (11)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (12)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (13)



تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (14)