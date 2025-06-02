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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 1 يونيو 2025 حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، بيراميدز يهزم صن داونز 2 - 1 ويتوج بدورى أبطال أفريقيا فى إنجاز تاريخي.

بيراميدز يهزم صن داونز 2 - 1 ويتوج بدورى أبطال أفريقيا فى إنجاز تاريخي

حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى.

الأهلي يشارك بـ6 أجانب فى كأس العالم للأندية.. ورحيل يحيى عطية الله بعد البطولة

تقرر سفر 6 لاعبين أجانب مع النادي الإهلي إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث يستفيد النادي من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الزمالك يعلن رسمياً إنهاء أزمة مستحقات ياسر حمد لرفع إيقاف القيد

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي سدد اليوم، الأحد، مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه، والتى تسببت فى ايقاف القيد.

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري 64 - 59 ويتوج بدورى سوبر السلة

فاز فريق الأهلي على الاتحاد السكندرى فى نهائي دورى سوبر السلة بنتيجة 64 - 59 ليتوج بـ دورى السوبر هذا الموسم.

مودرن سبورت يوجه الشكر للجزائرى عبد الحق بن شيخة

وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة عن الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.



الأهلي يرفض عرضاً قطرياً لضم طاهر محمد طاهر فى الميركاتو الصيفي

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق إلى الدوري القطري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى اللاعب عرضاً مُغرياً من الدوري القطري للانتقال إلى صفوفه.

رابطة الأندية تستبعد معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "الباب" فى احتفالية الدوري

استبعدت رابطة الأندية المصرية المحترفة معاقبة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد واقعة فتح الباب المؤدي إلى الملعب فى احتفالية تتويج الفريق الأحمر بدرع الدوري، عقب مباراة فاركو الأخيرة للأهلي فى المسابقة.