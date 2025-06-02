شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: "حققنا الحلم الأفريقي.. ودرسنا صن داونز جيداً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب لاعب بيراميدز، مهند لاشين، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أن الفوز جاء بعد مجهود كبير وثقة عالية.

وقال لاشين في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: "كنا نأخذ كل مباراة كأنها نهائي، وطموحنا كان كبيراً من البداية. الحمد لله قدرنا نحقق الحلم الذي كنا نبحث عنه، وهو التتويج باللقب الإفريقي".

وأضاف لاشين مشيداً بالمنافس: "فريق صن داونز قوي جداً، ودائماً يظهر بشكل مميز ضد الفرق المصرية، وخصوصاً خارج ملعبه، لكننا ذاكرنا الفريق جيداً جداً، وأغلقنا كل نقاط قوته، وربنا كافأنا بالفوز والتتويج التاريخي".

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".