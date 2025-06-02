شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: التتويج مكافأة للعمل الجماعي.. وطاقة الجماهير صنعت الفارق والان مع تفاصيل الخبر

عبر كرونسلاف يوريشيتش، مدرب فريق بيراميدز، عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن التتويج هو "مكافأة للجميع وللعمل الجماعي".

وفي تصريحاته عقب المباراة، أشار يوريشيتش إلى أن فريقه "فعل هذا الأمر واستطاع التتويج" بفضل الجهود المشتركة ، أشاد المدرب بالجماهير التي حضرت المباراة، قائلاً: "كان هناك كثير من الجماهير اليوم، وطلبت دعم الفريق وأشكرهم على تواجدهم، هذه الطاقة ساعدت اللاعبين".

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".