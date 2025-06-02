شكرا لقرائتكم خبر عن علي جبر: "بطولة بيراميدز لمصر كلها.. واللاعبون رجال صنعوا تاريخًا فريدًا" والان مع تفاصيل الخبر

عبر علي جبر، مدافع فريق بيراميدز، عن سعادته الغامرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، موجهًا التهنئة إلى "مصر كلها" بهذا الإنجاز.

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها بعد المباراة، أكد جبر أن "اللاعبين كلهم رجال، وتحملوا صعوبات جمة خلال مشوار البطولة". وأضاف: "هؤلاء اللاعبون صنعوا شيئًا لم يسبق لأحد أن فعله، وهو الفوز ببطولة إفريقيا في هذه السنوات القليلة".

وشدد جبر على أن الثقة كانت حاضرة منذ اليوم الأول في أن البطولة ستكون من نصيب بيراميدز. وعن مجريات المباراة النهائية، قال: "لعبنا أمام فريق كبير (صن داونز) ومن الطبيعي أن يدخل مرمانا هدف، لكن اللاعبين ضحوا وتعبوا من أجل تحقيق هذا اللقب التاريخي".

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".