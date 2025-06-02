الكراوتى كرونسلاف يوريتيتش يحصد اللقب الثامن فى تاريخه والأغلى بمشواره

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القاهرة - سامية سيد - حصد الكرواتى كرونسلاف يوريتيتش المدير الفنى لفريق بيراميدز، على القب الثامن فى تاريخه بعدما قاد بيراميدز للفوز بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مجموع المباراتين.

اللقب الثامن فى تاريخ الكرواتى

وأضاف كرونسلاف يوريتيتش اللقب الثامن فى تاريخه والأغلى بعدما كان قد حقق 7 ألقاب قبل دورى أبطال أفريقيا بعد التتويج بالدورى الكرواتى 3 مرات + كأس كرواتيا + السوبرالكرواتى + الدورى الإماراتى مع النصر + كأس مصر مع بيراميدز".

وتوقف رصيد ميجيل كاردوسو عند 4 ألقاب فقط بعد الخسارة اليوم وهي: "الدورى الجنوب أفريقي مع صن داونز + دورى وكأس أوكرانيا مع شاختار + الدورى التونسى مع الترجى".

حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

نجح فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك صن داونز، بالدقيقة 24 بعد خطأ من كيكانا مدافع الفريق الجنوب أفريقي، وبعد الهدف كثف صن داونز الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن بيراميدز نجح فى السيطرة على مجريات المباراة.

وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كاد يسجل موداو هدف التعادل لصن داونز، إلا أن أحمد الشناوى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه.

وفى الدقيقة 56 سجل أحمد سامى هدف بيراميدز الثانى بضربة رأس متقنة، بعد تمريرة من محمد الشيبى نفذها من كرة ثابتة، ونجح أحمد الشناوى فى التصدى لكرة ثابتة خطرة كادت أن تهدد مرمى بيراميدز.

فى الدقيقة 75 سجل راينرس لاعب صن داونز هدف تقليص الفارق لفريقه، لتشتعل المباراة، ويجرى بيراميدز أول تبديلاته بخروج رمضان صبحى ودخول إبراهيم عادل.

استمر ضغط صن داونز بشكل كبير، وفى الدقيقة 89 دخل أحمد توفيق بدلاً من محمد الشيبى لتأمين الدفاع، واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، ودخل على جبر بدلاً من فيستون ماييلى.