الامارات | دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز المصري يكتب التاريخ ويتوج باللقب للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج بيراميدز المصري بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 في مباراة الإياب الأحد على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا السبت الماضي قد انتهت بالتعادل 1-1 ليفوز بيراميدز بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين ويحصد لقب البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأفريقية لأول مرة.

وسجل الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (24) وأحمد سامي (56) لبيراميدز مقابل إكرام راينرز (75) لماميلودي صن داونز.