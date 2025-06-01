الامارات | دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز المصري يكتب التاريخ ويتوج باللقب للمرة الأولى

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شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز المصري يكتب التاريخ ويتوج باللقب للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج بيراميدز المصري بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 في مباراة الإياب الأحد على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا السبت الماضي قد انتهت بالتعادل 1-1 ليفوز بيراميدز بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين ويحصد لقب البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأفريقية لأول مرة.
وسجل الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (24) وأحمد سامي (56) لبيراميدز مقابل إكرام راينرز (75) لماميلودي صن داونز.
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