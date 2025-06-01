عشرات الآلاف من أنصار سان جرمان يحتفلون بالتتويج القاري على جادة الشانزيليزيه

الرياص - اسماء السيد - باريس : احتفل عشرات الآلاف من أنصار باريس سان جرمان بفريقهم على جادة الشانزيليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس الاحد واستقبلوا افراد الفريق بالأهازيج والأعلام والمفرقعات والهتافات المؤيدة. وتوج الفريق الباريسي بباكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز تاريخي على إنتر الإيطالي بخماسية نظيفة السبت ليحصد الثلاثية بعد ان توج بطلا للدوري الفرنسي والكأس المحلية.

وعادت بعثة سان جرمان من ميونيخ مسرح المباراة النهائية عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت باريس قبل ان يتوزع اللاعبون في حافلتين باتجاه الشانزيليزيه حيث يتوقع حضور مئة الف شخص.

وهتف أنصار سان جرمان "نحن الأبطال، هنا، باريس" وسط المفرقعات في احتفالية مشهودة.

وكان أنصار الفريق بدأوا احتفالاتهم مبكرا من خلال متابعة لقطات من المباراة النهائية على شاشة عملاقة.

وقالت الطالبة كاميل البالغة من العمر 22 عاما "كان الامر رائعا بالامس ولم اضدق ما حصل، سيطرنا على مجريات اللعب والان نلمس حقيقة اننا ابطال اوروبا".

اما عبد الرحمن (20 عاما) الاتي من مدينة أنجيه خصيصا للأحتفال بالتتويج وهو من انصار سان جرمان منذ ان كان طفلا فقال "انه أمر لا يُصدّق. الامور تسير بطريقة لائعة ولا تجاوزات".

ووصل عبد الرحمن بالامس مع بعض الاصدقاء وتابعوا المباراة على الشاشة الصغيرة قبل ان يحتفلوا على الشانزيليزيه قبل ان يعودوا الاحد.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افراد الفريق لاحقا لتهنئتهم في الاليزيه.

وقال الرئيس الفرنسي خلال الاستقبال "انتم على قمة اوروبا. كنتم متعطشين وتملكون رغبة كبيرة وقد انجزتم المهمة".

وتابع "آمل ان اراكم هنا ايضا العام المقبل مع نجمة ثانية على القميص لأني اعرف تماما انكم لا زلتم متعشطين للمزيد".

واضاف متوجها بكلامه الى رئيس النادي القطري ناصر الخليفي "لطالما دافعتم عن هذا النادي. مرّ النادي بفترات من السعادة والحزن. أشكر قطر معكم على عدم الاستسلام، وعلى الاستثمار الدائم والإيمان الدائم به. لذا، أودّ أن أشكرهم على هذا النجاح كمساهمين، وأشكرك أنت كأحد المسؤولين".

وأوضح "لقد جعلتم الكثير من الشباب يحلمون وقد منحتم روحا لهذا القميص، كونوا دائما على قدر التطلعات التي اظهرتمونها بالامس".

وكان ماكرون كتب في رسالة منفصلة على حسابه في منصة "أكس" مهنئا الفريق بالفوز بعد التتويج "يوم مجيد لباريس سان جرمان. "برافو، كلنا فخورون. باريس عاصمة أوروبا الليلة".