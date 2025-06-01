شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد االرياضة المصرية اليوم الأحد 1 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 يونيو 2025 شهد العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، الأهلي يهزم الاتحاد السكندري 64 - 59 ويتوج بدورى سوبر السلة، والزمالك يعلن رسمياً إنهاء أزمة مستحقات ياسر حمد لرفع إيقاف القيد.

الأهلي يشارك بـ6 أجانب فى كأس العالم للأندية.. ورحيل يحيى عطية الله بعد البطولة

تقرر سفر 6 لاعبين أجانب مع النادي الإهلي إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث يستفيد النادي من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الزمالك يعلن رسمياً إنهاء أزمة مستحقات ياسر حمد لرفع إيقاف القيد

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي سدد اليوم، الأحد، مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه، والتى تسببت فى ايقاف القيد.

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري 64 - 59 ويتوج بدورى سوبر السلة

فاز فريق الأهلي على الاتحاد السكندرى فى نهائي دورى سوبر السلة بنتيجة 64 - 59 ليتوج بـ دورى السوبر هذا الموسم.

مودرن سبورت يوجه الشكر للجزائرى عبد الحق بن شيخة

وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة عن الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

الزمالك يمنح الرمادي حرية حسم مصير مشاركة زيزو فى نهائي كأس مصر

منح مسئولو نادى الزمالك أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حرية تحديد مصير أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض من المشاركة في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر لها 5 يونيو.



أوسكار رويز يطبق بند الـ45 عاماً على الحكام ويرفض الاستثناء

استقر أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على تطبيق بند الـ45 عاماً على الحكام فى الموسم الجديد، حيث لن يعتمد على الحكام الذين تخطوا حاجز الـ45 عاما، ورفض رويز فكرة الاستثناء والتجديد ليستمر بعض الحكام إلى 46 أو 47 عاما.



الأهلي يرفض عرضاً قطرياً لضم طاهر محمد طاهر فى الميركاتو الصيفي

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق إلى الدوري القطري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى اللاعب عرضاً مُغرياً من الدوري القطري للانتقال إلى صفوفه.

رابطة الأندية تستبعد معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "الباب" فى احتفالية الدوري

استبعدت رابطة الأندية المصرية المحترفة معاقبة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد واقعة فتح الباب المؤدي إلى الملعب فى احتفالية تتويج الفريق الأحمر بدرع الدوري، عقب مباراة فاركو الأخيرة للأهلي فى المسابقة.



اتحاد الكرة يعلن تطبيق معايير "مكافحة المنشطات" فى المسابقات

استقبل الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إيمان جمعة مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ، تناول الاجتماع آليات تطبيق معايير المنظمة فى المسابقات وكذلك خطة المنظمة لتوعية اللاعبين والمدربين بالمحظورات من الأدوية أثناء وخارج المنافسات الرياضية.

اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار حلمى طولان لقيادة منتخب مصر فى كأس العرب

كشف اتحاد الكرة كواليس تعيين حلمى طولان مديرا فنيا لمنتخب مصر فى كأس العرب، وقال مسئولو اتحاد الكرة إن اعتماد مجلس الإدارة لتوصية اللجنة الفنية باختيار حلمى طولان مديراً فنياً للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب جاء كحل عاجل يتطلب خبرة فنية للتعامل معه نظراً لتلاحم بطولتي كأس العرب في قطر والأمم الأفريقية في المغرب.



محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمونديال

بدأ محمد شكري الظهير الأيسر لسيراميكا إجراءات استخراج تأشيرة دخول الولايات المتحدة الامريكية تمهيداً للسفر مع بعثة الاهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية منتصف يونيو الجاري.