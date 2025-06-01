شكرا لقرائتكم خبر عن جمهوره حماه.. دخلة مرعبة لجمهور بيراميدز في لقاء صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نظمت جماهير بيراميدز دخلة مثيرة ومختلفة في مباراة صن داونز التي تقام اليوم الأحد فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".

واستضاف ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا، مباراة صن داونز ضد بيراميدز ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت الماضى، وسجل النجم البرازيلي لوكاس ريبييرو كوستا هدف صن داونز في الدقيقة الـ 54، وعدل المغربي وليد الكرتي النتيجة لصالح بيراميدز في الدقيقة الـ 90+4.

يحتاج بيراميدز للانتصار بفارق هدف وحيد من أجل ضمان حسم لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25 لصالحه، أما سيناريو التعادل فيشمل 3 نتائج، النتيجة الأولى هي تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا حال انتهاء نتيجة مباراة الإياب بالتعادل السلبي، مستفيدًا من أفضلية قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار في حال التعادل في النتيجة.

ولكن حال تعادل بيراميدز وصن داونز بنتيجة 1-1، سيلجأ الفريقان ركلات الترجيح لحسم بطل أفريقيا، بينما تُحرم جميع نتائج التعادل بأكثر من هدف أي 2-2 أو 3-3 نادى بيراميدز من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.