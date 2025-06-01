شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الفتى الذهبي.. الأهلي يعلن التعاقد مع تريزيجيه قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود حسن ترزيجيه لاعب الفريق السابق والعائد من رحلة احتراف في الريان القطري، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعلقت الصفحة الرسمية للأهلي على عودة تريزيجيه "عودة الفتى الذهبي".

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من منافسات كأس العالم للأندية ووصل اللاعب للقاهرة بعد انتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي.

وتأتي عودة تريزيجيه في إطار خطة المدير الفني خوسيه ريبيرو للاعتماد على العناصر الدولية وأصحاب الخبرات خلال المرحلة المقبلة، حيث يراهن الجهاز الفني على قدراته الفنية وخبراته الكبيرة لتقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.