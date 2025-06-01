شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اقترابهما من الأهلى.. شكرى وبيكهام فى مران سيراميكا استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الثنائى محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام لاعبا فريق سيراميكا، فى مران الفريق اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل، فى إطار ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر، التى ستقام على استاد الإسماعيلية.

وواصل محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام الانتظام فى تدريبات سيراميكا، على الرغم من توصل إدارة النادى الأهلى لاتفاق مع سيراميكا على التعاقد مع الثنائى استعدادا لكأس العالم للأندية.



ويتبقى الرتوش الأخيرة على إعلان انتقال الثنائى إلى القلعة الحمراء والعودة مجددا لبيتهما، حيث إنهما من ناشئي الأهلى، وحصل الأهلى على محمد شكرى نهائيا، فيما استعارة أحمد رمضان بيكهام لنهاية لمدة موسم مع أحقية الشراء بنهاية الموسم.



وأنهى فريق سيراميكا مشواره في بطولة الدورى في المركز السادس برصيد 37 نقطة، بعدما فاز 4 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 3 مواجهات خلال المرحلة الأخيرة من الدورى مسجلا 15 هدفا واستقبل 12 هدفا.



ويأمل فريق سيراميكا في الحفاظ على لقبه للعام الثالث على التوالي بعدما نجح في تحقيق اللقب في الموسمين الماضيين بمسماه القديم كأس رابطة الأندية ويطمح في التتويج بهذه النسخة الجديدة من كأس عاصمة مصر.