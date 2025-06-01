شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي ورمضان صبحي ينضمان لقائمة لاعبين توجوا بدوري الأبطال مع فريقين مختلفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الثنائي شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، ورمضان صبحي لاعب الفريق، لقائمة اللاعبين المتوجين بدوري أبطال إفريقيا مع فريقين مختلفين بعد فوزهما باللقب مع الأهلي وبيراميدز.

إكرامي توج بدوري الأبطال 3 مرات مع الأهلي أخرهم نسخة 2019-2020 وهو نفس اللقب الذي أضيف لرمضان صبحي رغم رحيلهما في نصف الموسم.

على صعيد اللاعبين المشاركين مع الفرق المصرية في البطولة، هناك ثلاثة لاعبين مصريين، قبل رمضان وإكرامي، حققوا لقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين، بداية من جمال عبدالحميد الذي حقق اللقب الأفريقي مع الأهلى في نسخة 1982 ثم مع الزمالك في نسختي 1984 و1986، وحسام وإبراهيم حسن الذين حققا اللقب مع الأهلى في نسخة 1987 ثم مع الزمالك في نسخة 2002.

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".