شكرا لقرائتكم خبر عن راينرز يسجل هدف صن داونز الأول في شباك بيراميدز.. والنتيجة 2 / 1 للسماوي والان مع تفاصيل الخبر

أحرز راينرز لاعب صن داونز الهدف الأول في شباك بيراميدزفي الدقيقة 75 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 2 – 1.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.