شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحجز مكانا في مونديال الأندية 2029 بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز فريق بيراميدز مكانا له فى كأس العالم للأندية عام 2029 لأول مرة فى تاريخه، بعد تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا بالفوز على صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.



كأس العالم للأندية

وضمن فريق بيراميدز التواجد فى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2029، ليكون ثانى نادى مصرى يشارك فى كأس العالم للأندية بعد النادى الأهلى الذى شارك فى 9 نسخ ويستعد للمشاركة العاشرة فى تاريخه.



حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.



نجح فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك صن داونز، بالدقيقة 24 بعد خطأ من كيكانا مدافع الفريق الجنوب أفريقي، وبعد الهدف كثف صن داونز الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن بيراميدز نجح فى السيطرة على مجريات المباراة.



وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كاد يسجل موداو هدف التعادل لصن داونز، إلا أن أحمد الشناوى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه.



وفى الدقيقة 56 سجل أحمد سامى هدف بيراميدز الثانى بضربة رأس متقنة، بعد تمريرة من محمد الشيبى نفذها من كرة ثابتة، ونجح أحمد الشناوى فى التصدى لكرة ثابتة خطرة كادت أن تهدد مرمى بيراميدز.



فى الدقيقة 75 سجل راينرس لاعب صن داونز هدف تقليص الفارق لفريقه، لتشتعل المباراة، ويجرى بيراميدز أول تبديلاته بخروج رمضان صبحى ودخول إبراهيم عادل.

استمر ضغط صن داونز بشكل كبير، وفى الدقيقة 89 دخل أحمد توفيق بدلاً من محمد الشيبى لتأمين الدفاع، واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، ودخل على جبر بدلاً من فيستون ماييلى.