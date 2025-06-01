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أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56

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  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 1/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 2/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 3/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 4/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 5/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 6/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 7/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 8/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 9/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 10/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 11/12
  • أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني في الدقيقة 56 12/12

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - تصوير محمد الحصرى

الأحد، 01 يونيو 2025 09:23 م

أحرز أحمد سامي لاعب بيراميدز الهدف الثاني لفريقه في مرمى صن داونز، في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 2 / 0 للفريق السماوي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1 – 1.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.
وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.
وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (1)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (2)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (3)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (4)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (5)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (6)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (7)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (8)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (9)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (10)
 

 

أحمد سامي يعزز تقدم بيراميدز أمام صن داونز بالهدف الثاني (11)
 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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