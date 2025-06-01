شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضيف اللقب الـ 19 لمصر في التتويج بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع فريق بيراميدز من رصيد الأندية المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد المباراة النهائية التي جمعت بين بيراميدز وصن داونز.

وأضاف بيراميدز اللقب رقم 19 من دورى أبطال إفريقيا لمصر، وهو ما يظهر مدى الهيمنة المصرية على الساحة الكروية الأفريقية، فمن أصل 29 نهائيًا سابقًا شاركت فيها الأندية المصرية، حققت الأندية المصرية الفوز بـ19 لقبًا، بينما تعرضت للخسارة فى 10 مباريات نهائية.

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".