شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز رابع نادٍ مصري يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل نادي بيراميدز اسمه بأحرف من نور فى سجلات كرة القدم الأفريقية، بعدما أصبح رابع نادٍ مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الأهلى والزمالك والإسماعيلي.

وتوج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد فى إياب النهائى، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا.

هذا الإنجاز الذى حققه بيراميدز لا يعكس فقط قوة الأندية المصرية وتنافسيتها، بل يؤكد أيضًا على الهيمنة الكروية لمصر على مستوى القارة الأفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".