شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات حصاد الكاراتيه بالدورى العالمى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 09:48 م

توج منتخب الكاراتيه بعدد 6 ميداليات متنوعة بمنافسات الدورى العالمى التى تقام بمدينة الرباط المغربية، الميداليات مقسمة إلى ذهبية و فضيتين و 3 برونزيات.

توج بالميداليات كل من عبد الله ممدوح الميدالية الذهبية فى منافسات كومتية رجال -75 ك، والفضيات عن طريق طه طارق كومتيه رجال فوق 84 كجم، وهدير هندى كومتيه آنسات تحت 68 ك.

وعلى مستوى الميداليات البرونزية تحققت عن طريق على الصاوى بمنافسات كومتيه رجال. تحت 67 ك، وزياد الغريب كومتيه رجال تحت 60 ك بالاضافة إلى نورسين على كومتيه آنسات تحت 61 ك.