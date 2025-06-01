شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير أول لـ بيراميدز أمام صن داونز.. نزول إبراهيم عادل وخروج رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

أجرى بيراميدز تغييرع الأول أمام صن داونز، بنزول إبراهيم عادل بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1 – 1.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.