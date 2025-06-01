شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دوري أبطال إفريقيا مصرية للمرة الثالثة على التوالي بعد فوز بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه والثالثة على التوالي للفرق المصرية، بعدما سبق وتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء في آخر نسختين عامي 2023 و2024.

وحقق بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.