شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحصل على 4 ملايين دولار بعد الفوز بدورى أبطال أفريقيا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق بيراميدز على 4 ملايين دولار بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على صن داونز، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوى.

جوائز دورى أبطال أفريقيا

ونجح بيراميدز فى الحصول على 4 ملايين دولار قيمة جوائز بطل دورى أبطال أفريقيا، فيما حصل فريق صن داونز على 2 مليون دولار، فيما حصل النادى الأهلى على مليون و200 ألف دولار بعد الوصول لنصف النهائى وهو المبلغ الذى حصل عليه أيضا أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.



نجح فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك صن داونز، بالدقيقة 24 بعد خطأ من كيكانا مدافع الفريق الجنوب أفريقي، وبعد الهدف كثف صن داونز الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن بيراميدز نجح فى السيطرة على مجريات المباراة.



وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كاد يسجل موداو هدف التعادل لصن داونز، إلا أن أحمد الشناوى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه.



وفى الدقيقة 56 سجل أحمد سامى هدف بيراميدز الثانى بضربة رأس متقنة، بعد تمريرة من محمد الشيبى نفذها من كرة ثابتة، ونجح أحمد الشناوى فى التصدى لكرة ثابتة خطرة كادت أن تهدد مرمى بيراميدز.



فى الدقيقة 75 سجل راينرس لاعب صن داونز هدف تقليص الفارق لفريقه، لتشتعل المباراة، ويجرى بيراميدز أول تبديلاته بخروج رمضان صبحى ودخول إبراهيم عادل.



استمر ضغط صن داونز بشكل كبير، وفى الدقيقة 89 دخل أحمد توفيق بدلاً من محمد الشيبى لتأمين الدفاع، واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، ودخل على جبر بدلاً من فيستون ماييلى.