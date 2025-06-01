شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يمثل الزمالك فى اجتماع اتحاد الكرة مع الرابطة والأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر حضور هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة مع رابطة الأندية ورؤساء وممثلي أندية القسم الأول، المقرر له غداً الاثنين، ممثلاً عن القلعة البيضاء .

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اجتماعاً مع رابطة الأندية ورؤساء وممثلي أندية القسم الأول في الثانية عشرة ظهر الغد بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن إن النادي سدد اليوم، الأحد، مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه، والتى تسببت فى ايقاف القيد.

وأضاف عضو المجلس، أنه سيتم إخطار "فيفا" بسداد مستحقات ياسر حمد للحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" بـ رفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد.

وكان الزمالك سبق ونجح من قبل في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.