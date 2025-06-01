شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الشراكة بين شركة الأهلي لكرة القدم والمتحدة للرياضة حتى عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن تجديد وتمديد الشراكة القائمة مع الشركة المتحدة للرياضة، في عقد يمتد حتى نهاية موسم 2030، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الرعاية والاستثمار والتسويق الرياضي.

جاء الإعلان عن التعاقد خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة المتحدة للرياضة اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى جانب مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، ومجلس إدارة الشركة المتحدة، حيث تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وشهد المؤتمر تأكيدًا على أهمية هذه الشراكة، ودورها الحيوي في دعم خطط التطوير المستدامة لفريق الكرة الأول بالنادي، بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لجماهير الأهلي.

كما شهد المؤتمر توقيع عقد الشراكة الجديد، ووقعه كل من أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومحمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.

وفي ختام المؤتمر، حرص محمود الخطيب على إهداء مجلس إدارة الشركة المتحدة درع وعلم الأهلي، بالإضافة إلى قميص فريق الكرة، قبل أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة بإهداء درع الشركة للخطيب.