الامارات | حمدان بن مبارك يؤكد ثقته بعناصر المنتخب ويطالبهم بأفضل أداء أمام منتخب أوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ثقته بعناصر المنتخب الوطني، وثمّن جهودهم وحرصهم في التدريب والمباريات، داعياً إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة أوزبكستان، واستثمار جميع الفرص المتبقية في التصفيات.

جاء ذلك خلال حضوره تدريب المنتخب الوطني الأول اليوم، في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي، وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة والشركاء وكل أسرة الكرة الإماراتية يقفون خلف المنتخب، ويقدمون له كل أنواع الدعم من أجل تحقيق الطموح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ورحب بالمدرب أولاريو كوزمين وجهازه المساعد، وتمنى لهم النجاح مع المنتخب، مؤكداً أن كوزمين يعرف الكثير عن الكرة الإماراتية وعناصرها، وانه الأجدر بقيادة المنتخب في هذه المرحلة، وصاحب إنجازات كبيرة في الكرة الإماراتية.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك: " إننا نقدر حرص اللاعبين على الالتحاق بصفوف المنتخب بعد موسم محلي طويل، ومشاركات خارجية متعددة، لكننا نطمح في الوقت نفسه إلى الاستفادة من هذه التجارب وتوظيفها لصالح المنتخب في مبارياته المتبقية".