شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي ينقذ شباك بيراميدز من استقبال هدف التعادل لـ صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

أنقذ أحمد الشناوي لاعب بيراميدز مرماه من استقبال هدف التعادل من صن داونز، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول لمباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1 – 1.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.