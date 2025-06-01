شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يوجه الشكر للجزائرى عبد الحق بن شيخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة عن الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة طلائع الجيش أمام مودرن سبورت بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادى الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

تقدم الطلائع بالهدف الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، وتعادل مودرن سبورت عن طريق عبد الرحمن رشدان في الدقيقة 74 من زمن المواجهة.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز الثالث بجدول المنافسة على الهبوط في الدورى برصيد 29 نقطة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 26 نقطة.