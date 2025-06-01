شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلي يتقدم لـ بيراميدز بالهدف الأول فى شباك صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

أحرز فيستون ماييلي لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه في مرمى صن داونز بالدقيقة 24 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1 – 1.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.